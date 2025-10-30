Son dakika
Aydınspor’un İzmir Deplasmanı: Bahis Skandalı Gölgesinde Kritik BAL Mücadelesi Başlıyor
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’ta zirve yarışı kızışırken, Aydınspor zorlu bir İzmir deplasmanına çıkıyor;… Devamını Oku
Aydın’da DEAŞ Operasyonunda 5 Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı
İlk bilgilere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı özel birimlerin gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyon sonucunda,… Devamını Oku
Aydın’da Zeytin Hasadı Başladı : Rekolte 1 Milyon 750 Bin Ton
Aydın‘da 2025-2026 zeytin hasadı yağışların ardından başladı. Üreticiler, kurak yazın etkisini geride bırakarak toplama çalışmalarına… Devamını Oku
Beşiktaş Fenerbahçe Derbisi Öncesi Sergen Yalçın’ın Yenilmezlik Serisi
Beşiktaş, 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe‘yi konuk edecek. Sergen Yalçın… Devamını Oku
Aydın’da Cumhuriyet Coşkusu Doğa Yürüyüşleriyle Zirveye Taşındı
Aydın’ın Koçarlı ilçesi Sarıdere Yürüyüş Yolu, 29 Ekim sabahı erken saatlerde uyanan gençlerin coşkulu adımlarıyla… Devamını Oku
Trabzonspor Eyüpspor Maçına Taraftar İlgisi İlk Kez Bu Kadar Yoğun!
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Trabzonspor–Eyüpspor mücadelesi öncesi Papara Park adeta bayram yerine dönecek.… Devamını Oku
Aydın’da Sağanak Yağış Hayatı Hayatı Durma Noktasına Getirdi
Aydın, öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle zor anlar yaşadı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur,… Devamını Oku
Karadeniz’de Hamsi Bolluğu: Balıkçılar Umutlu
Karadeniz, bu sezon hamsi bolluğu ile balıkçıların yüzünü güldürüyor. 1 Eylül’de sona eren av yasağının… Devamını Oku
Altınay Teknoloji Kampüsü ile Türkiye’nin Teknoloji Hamlesi
Altınay Teknoloji Grubu, 50 milyon dolarlık dev bir yatırımla Altınay Teknoloji Kampüsü’nün temelini attı. İstanbul… Devamını Oku
Trabzonspor’un Yıldızları Afrika Uluslar Kupası’nda Parlayabilir
Trabzonspor’un formda oyuncuları Paul Onuachu ve Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası’nın yaklaşmasıyla milli takımlarında dikkat… Devamını Oku