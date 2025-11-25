Aydınspor’da Flaş Gelişme: Kulüp Başkanı Görevinden İstifa Etti

Bölgesel Amatör Lig’in köklü ekiplerinden Aydınspor’da sular durulmuyor. Kulüp Başkanı Ahmet Çıray, bugün öğle saatlerinde açıkladığı kararla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ekonomik sıkıntılar ve kurumsal destek eksikliğinin tetiklediği bu ayrılık, siyah-beyazlı camiada şok etkisi yarattı. Çıray’ın vedası, kulübün geleceği için yeni bir sayfa açma umudu taşırken, taraftarlar destek çağrılarını bir kez daha yükseltti.

İstifanın Arka Planı: Ekonomik Baskı ve Destek Çığlığı

Aydınspor, sezona taraftarların büyük fedakârlıklarıyla adım atmıştı. Ancak lig maratonunda devam eden finansal zorluklar, kulübün omurgasını sarsmaya devam ediyor. Ahmet Çıray, istifa açıklamasında kulübün “ağır ekonomik koşullar” altında ezildiğini vurgulayarak, “Kimse destek olmuyor” mesajını net bir şekilde verdi. Sezon başından bu yana kişisel kaynaklarını seferber eden Çıray, şehrin kurumları, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarından beklenen yardımların gelmemesinden yakındı.

Kulüp başkanı, istifasını “Hem kulübe hem şahsıma bu zorlu süreci yaşatmamak ve kulübümüzün önünü açmak” amacıyla gerekçelendirdi. Bu karar, Aydınspor’un son haftalarda yaşadığı mağlubiyet serisiyle de örtüşüyor. Hatırlanacağı üzere, 17 Kasım’da teknik direktör Mehmet Öztürk de kötü sonuçların ardından görevi bırakmıştı. Çıray’ın ayrılığı, kulübün yönetimsel istikrarsızlığını bir kez daha gündeme taşıdı.

Çıray’ın Veda Sözleri: Teşekkürler ve Gelecek Vizyonu

İstifa metninde duygusal anlara imza atan Çıray, destek verenlere minnettarlığını dile getirdi. “Bu süreç içerisinde kulübümüze destek olan şahıslara, esnaflarımıza, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ve Engin Polat hocaya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diyen başkan, ayrılığına rağmen kulübe olan bağlılığını sürdürdü. “Elimden gelen her desteği Aydınspor için vermeye devam edeceğim” ifadesiyle, kişisel katkısını keseceğini ima etmedi.

Açıklamada dikkat çeken bir nokta da taraftarlara verilen mesaj: “Kulübün gerçek sahibi taraftarlarımız, Aydınspor’u yaşatma görevine devam ediyorlar.” Bu sözler, camianın omuz omuza mücadele etmesi gerektiğini hatırlatıyor. Sosyal medyada #Aydınsporİstifa etiketiyle paylaşılan mesajlar, taraftarların “Başkan kal” kampanyasını başlattığını gösteriyor. X platformunda (eski Twitter) bir kullanıcı, “Ahmet Çıray’ın fedakârlığına rağmen destek gelmemesi utanç verici. Şehir uyan!” diye yazarken, binlerce etkileşim aldı.

Kulübün Geleceği: Yeni Yönetim ve Destek Çağrıları

Aydınspor’un bu istifadan sonra nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor. Kulüp kaynakları, olağanüstü genel kurul toplanabileceğini belirtirken, taraftar grupları acil bir kurtarma planı talep ediyor. Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta mücadele eden siyah-beyazlılar, puan tablosunda alt sıralarda yer alıyor ve küme düşme hattından uzaklaşmak için acil önlemlere ihtiyaç duyuyor.

Uzmanlar, bu tür istifaların amatör kulüplerde sık rastlanan bir sorun olduğunu, ancak Aydın gibi spor potansiyeli yüksek bir şehirde sponsorluk ve belediye desteğinin artırılması gerektiğini vurguluyor. Aydınspor’un tarihi zaferleri – örneğin Fenerbahçe’ye karşı 30 yıl önceki efsanevi galibiyet – taraftar motivasyonunu canlı tutuyor, fakat güncel kriz finansal reform gerektiriyor.

Son gelişmeler, sosyal medyada da yankı buldu. Gazete Aydın gibi yerel medya organları, istifayı “şok ayrılık” olarak nitelendirerek, kamuoyuna destek çağrısı yaptı. Kulübün resmi hesaplarından henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak taraftarlar birleşik bir eylemle seslerini duyurmaya hazırlanıyor.