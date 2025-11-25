Şanlıurfa Adliyesi’nde Korkutan Patlamada Emanet Deposu’nda 4 Kişi Yaralandı, Soruşturma Başlatıldı

Güneydoğu Anadolu’nun önemli yargı merkezlerinden Şanlıurfa Adliyesi’nde bugün öğle saatlerinde yaşanan patlama, kentte büyük paniğe yol açtı. Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi’ndeki adliye binasının emanet bölümünde meydana gelen olayda, bir elektronik cihazın infilak etmesi sonucu 4 personel yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yaptığı açıklamada, yaralanan zabit katibinin bacağından etkilendiği belirtilirken, yetkililer olayın nedenini belirlemek için teknik inceleme başlattı.

Olayın Anbean Detayları: Emanet Deposu’nda Ani İnfilak

Patlama, Şanlıurfa Adliye Sarayı’nın bodrum katında yer alan adli emanet deposunda saat 13:00 sularında gerçekleşti. İlk raporlara göre, depoda muhafaza edilen elektronik bir cihazın arızalanması veya aşırı ısınması nedeniyle küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Bu sırada bölgede görev yapan 4 personel, patlamanın şiddetiyle yaralandı. Yaralılar arasında zabit katibi de bulunurken, diğerlerinin durumu hafif olarak kaydedildi.

Olayın ardından adliye binası acilen tahliye edildi. Vatandaşlar ve çalışanlar tahliye sırasında kısa süreli bir panik yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, emanet deposundan yükselen dumanlar ve ekiplerin hızlı müdahalesi net bir şekilde görülüyor. X platformunda (eski Twitter) #ŞanlıurfaAdliyesiPatlama etiketiyle yüzlerce paylaşım yapılırken, kullanıcılar “Adliyede patlama mı? Umarım ciddi bir şey değildir” gibi tepkiler verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa adliyemizin adli emanet deposunda patlama meydana gelmiş. Zabit katibimiz yaralanmış, bacağından yaralanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Olayın detayları inceleniyor” ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, olayın terör bağlantısı olmadığını ve rutin bir arıza kaynaklı olabileceğini ima etti.

Hızlı Müdahale: Ambulanslar ve Güvenlik Ekipleri Sahada

Patlama ihbarını alır almaz bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye birimleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Doktorlar, yaralanan personelin hayati tehlikesinin bulunmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan resmi açıklamada, “Adliye binası güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın emanet eşyalarını almak için alternatif prosedürler uygulanacaktır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmış olup, kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir” denildi. Polis ekipleri, emanet deposunu kordon altına alarak delil toplama çalışmalarına başladı. Teknik uzmanlar, patlamaya neden olan cihazın türünü ve arıza sebebini belirlemek için inceleme yapıyor.

Bu tür olaylar, adliye binalarındaki emanet depolarının güvenliği açısından tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, elektronik cihazların depolanmasında daha sıkı protokoller uygulanmasını öneriyor. Şanlıurfa Adliyesi, son yıllarda artan dava yükü nedeniyle yoğun bir trafik yaşıyor; bu patlama, altyapı denetimlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yaralıların Durumu ve Adliye İşleyişi: Güncel Gelişmeler

Yaralı 4 personelin isimleri ve detaylı sağlık durumları gizlilik nedeniyle açıklanmadı, ancak kaynaklar hepsinin ayakta tedavi gördüğünü veya taburcu edildiğini belirtiyor. Adliye binasının tahliyesi tamamlandıktan sonra, duruşmalar ve işlemler geçici olarak başka bir merkeze kaydırıldı. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden işlemlerini takip edebilir.

Sosyal medyada dolaşan videolar, patlamanın küçük ölçekli olduğunu ve bina yapısına ciddi hasar vermediğini gösteriyor. X’te paylaşılan bir videoda, ekiplerin deposu boşaltırken dumanın dağıldığı anlar yer alıyor. Halk arasında “Emanet telefon mu patladı?” gibi spekülasyonlar olsa da, yetkililer olayın teknik bir arıza olduğunu vurguluyor.

Olay, Şanlıurfa’da günün en çok konuşulan konusu haline geldi. Yerel medya ve ulusal kanallar, canlı yayınlarla gelişmeleri aktarıyor. Adalet Bakanlığı, benzer riskleri önlemek için ulusal düzeyde bir denetim dalgası başlatmayı değerlendiriyor.