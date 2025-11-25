MKE Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi Canlı Testlerde Yüzde 100 Başarı Sağladı

Türkiye’nin yerli savunma teknolojilerinde yeni bir kilometre taşını temsil eden MKE Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi, Konya Karapınar’da düzenlenen atışlı test gösteriminde 14 ülkeye göz kamaştıran bir performans sergiledi. ABD, Fransa ve Polonya gibi NATO müttefiklerinin yanı sıra Asya-Pasifik, Orta Asya ve Afrika’dan gelen 30 kişilik askeri-diplomatik heyetin izlediği etkinlikte, sistem 8 farklı senaryoda dron ve İHA tehditlerini yüzde 100 başarıyla etkisiz hale getirdi.

Tolga’nın Gücü: Dron Tehditlerine Karşı Çift Taraflı Savunma Kalkanı

Günümüz savaş alanlarında hızla çoğalan mini/mikro İHA, taktik dron, akıllı mühimmat ve seyir füzesi gibi asimetrik tehditlere odaklanan Tolga, kara birlikleri, kritik altyapılar, hareketli konvoylar, üs bölgeleri ve hatta deniz platformlarının korunmasında devreye giriyor. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu sistem, hem “soft-kill” hem de “hard-kill” yöntemleriyle rakiplerini geride bırakıyor.

Soft-kill modunda, mobil radar istasyonuyla 3 kilometre mesafedeki dronlara elektronik sinyal karıştırması uygulanıyor; bu sayede tehditler körleştirilerek etkisizleştiriliyor. Hard-kill aşamasında ise iki sabit 12.7 mm makineli tüfek, araç üstü döner namlulu 12.7 mm ve 20 mm top sistemleri devreye giriyor. MKE’nin özel olarak tasarladığı parçacıklı anti-dron mühimmatı, hedef çevresinde metal bulut oluşturarak isabet oranını maksimize ediyor – testlerde birçok hedef ilk 3-4 atışta yok edildi.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Tolga, Türkiye’nin ‘Çelik Kubbe’ hava savunma mimarisinin 3 bin metre ve altındaki katmanını oluşturuyor. Bu sistemle, 30 metreye kadar inen bir savunma ağı kurduk; operasyonel bağımsızlık ve maliyet etkinliği açısından rakipsiz bir çözüm sunuyoruz” dedi.

Uluslararası Tanıtım: Karapınar’da Tarihi Anlar

Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi’nde gerçekleşen ikinci canlı test atışı, MKE’nin ev sahipliğinde yoğun bir programa sahne oldu. Yabancı heyetlere sistemin teknik özellikleri hakkında detaylı sunumun ardından sahaya geçildi. Komuta kontrol merkezinden manuel, yarı otonom ve tam otonom modlarda yönetilen atışlar, jammer, elektro-optik sensörler ve radar entegrasyonuyla kusursuz işledi.

Heyet üyeleri, testlerin ardından sistem bileşenlerini yakından inceleyerek notlar aldı. Etkinlik, Türkiye savunma sanayiinin ihracat potansiyelini bir kez daha vitrine koydu; özellikle dron savaşlarının yoğunlaştığı bölgelerdeki talep artışı göz önüne alındığında, Tolga’nın global pazarda yeni kapılar açması bekleniyor.

Türkiye Savunma Sanayiinde Yeni Dönem: Çelik Kubbe’nin Temel Taşı

Tolga, MKE’nin mühendislik birikiminin zirvesi olarak öne çıkıyor. Roketsan ve Aselsan gibi kurumlarla entegre çalışmalarda yer alan sistem, yerli mühimmat ailesiyle tedarik zinciri bağımlılığını ortadan kaldırıyor. Savunma analistleri, bu başarının Türkiye’yi yakın hava savunma teknolojilerinde lider ligine taşıyacağını vurguluyor. Gelecek entegrasyonlarla, Tolga’nın seyir füzelerine karşı da güçlendirilmesi planlanıyor.

Son gelişmelerle birlikte, MKE Tolga dron savunma sistemi aramalarında sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı; kullanıcılar, “Dronlara geçit yok” ve “Milli güç MKE” etiketleriyle paylaşımlar yaptı.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tolga’nın olası ihracat anlaşmaları ve yeni testleri hakkında güncellemeler için sitemizi ziyaret edin.